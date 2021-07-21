Иностранная техника сгорела.

ФСБ опубликовала видео с уничтоженными украинскими БМП, нарушившими российскую границу. Роликом поделились в социальных сетях представители российской силовой структуры. По данным пресс-службы ведомства, боевые машины пехоты соседнего государства проникли на территорию РФ. На размещенных в интернете кадрах показано, что военная техника полыхает. Это произошло после встречи БМП Украины с российскими пограничниками. Они устроили бой с иностранными диверсантами.

Напомним, что 21 февраля стало известно о том, что российские военные предотвратили нарушение государственной границы украинскими гражданами. В пресс-службе Южного военного округа журналистам уточнили, что для экстренной эвакуации диверсантов из соседней страны на территорию России Киев направил две боевые машины пехоты ВСУ. В результате они были уничтожены огнем из противотанковых средств, стоящих на вооружении у российской армии.

Российские пограничники уничтожили пятерых диверсантов, проникших с Украины.

Фото и видео:

