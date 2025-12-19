ФСБ: cпецслужбы Киева через чаты знакомств втянули четверых подростков в диверсии

Юноши верили в то, что помогают проверять антитеррористическую защищенность объектов в России.

Украинские спецслужбы вовлекли четверых российских подростков на территории Москвы и Чувашии в террористическую деятельность через сайты и чаты знакомств с девушками в интернете. Соответствующее заявление журналистам от 16 января сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Операции по задержанию подозреваемых исполнителей поджогов проводились при участии российских правоохранительных органов и Следственного комитета.

Пресечена деятельность четырех подростков в возрасте 15-17 лет, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и помещений в зданиях торговых центров. ЦОС ФСБ РФ

В надзорном силовом ведомстве уточнили, что юноши группах знакомств в социальных сетях и иностранных мессенджерах общались с девушками. Их партнерши просили выслать координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания. Далее с подростками связывались лжесотрудники из МВД и сообщали жертвам обмана, что переданные координаты использованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) для планирования атак ударными беспилотными летательными аппаратами. Злоумышленники замечали, что освободиться от уголовной ответственности за пособничество противнику можно совершением противоправных действий. Аферисты убеждали россиян в том, что эти действия являются якобы проверкой антитеррористической защищенности объектов страны.

Фото и видео: Telegram / Вестник киберполиции России