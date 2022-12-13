ФСБ России: в Калужской области предотвращен теракт

Подозреваемые получили смертельные ранения во время задержания.

В Калужской области предотвращен теракт. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Центра общественных связей силовой структуры. Специалисты из ФСБ пояснили, что речь идет о ликвидации двух мужсин, которые являлись сторонниками запрещенного на территории РФ террористического и экстремистского движения "Исламское государство". Боевики планировали взорвать цистерны с горюче-смазочными материалами. Во время своего задержания мужчины оказали сопротивление и получили смертельные ранения. В ходе операции гражданское население или надзорные ведомства не пострадали.

Предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центральноазиатского региона с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей. ЦОС ФСБ РФ

В ФСБ РФ подчеркнули, что злоумышленники присягнули террористам, а после совершения преступления планировали уехать в зону вооруженного конфликта в Сирии. Во время обысков оперативники обнаружили у подозреваемых лабораторию по производству самодельной взрывчатки, а также готовую к применению бомбу большой мощности, огнестрельное оружие и боеприпасы, зажигательные смеси. Правоохранительные органы ведут уголовное дело по статье за приготовление к теракту.

Силовики задержали агента СБУ, причастного к диверсиям на железной дороге.

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