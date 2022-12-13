Силовики задержали агента СБУ, причастного к диверсиям на железной дороге

ФСБ РФ нашли "беженца из Латвии", который организовал два преступления на МЖД.

Российские силовики задержали агента СБУ (Службы безопасности Украины), причастного к диверсиям на железной дороге. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей ФСБ России. Предположительно, подозреваемые должны были по указке киевского режима совершить преступления на Московской железной дороге. На текущий момент известно как минимум о двух проведенных криминальных эпизодах. Уточняется, что по требованию украинского куратора мужчина в темное время суток поджог два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.

ФСБ РФ задержан гражданин Украины, 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию службы безопасности Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги. ЦОС ФСБ РФ

Оперативники смогли изъять у диверсанта средства связи и электронные носители информации, содержащие фотографии и видеоотчеты для СБУ, а также найдена переписка с иностранным сотрудником. Ведется уголовное дело по статье 281 УК РФ. Мужчина может быть причастен и к другим правонарушениям. ФСБ РФ установили, что задержанный в России диверсант был завербован при участии спецслужб Польши и Латвии. На территорию РФ он приехал из Латвии как беженец.

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