ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика "Азова"*

Мужчина проник в Россию под видом беженца.

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону боевика полка "Азов"* (экстремистская и террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На опубликованных кадрах сотрудники ведомства задержали гражданина Украины, который проник в Россию под видом беженца. Сообщается, что он вступил в полк в 2016 году, а впоследствии переехал в Россию и пытался легализоваться. Его обвиняют в пропаганде террористической организации среди молодежи.

Также в ФСБ сообщили, что по месту жительства обнаружены и изъяты соответствующие агитационные материалы и символика полка.

Ранее мы сообщали, что ФСБ накрыла группу, оформлявшую нелегальным мигрантам отцовство в России.

Видео: ФСБ России