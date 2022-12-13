ФРС ожидает, что процесс снижения инфляции в США будет долгим

Джером Пауэлл оценил план правительства по урегулированию экономического кризиса.

Американская Федеральная резервная система ожидает, что процесс снижения инфляции в стране будет долгим. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференуии с журналистами в Вашингтоне сделал глава ФРС Джером Пауэлл. Он оценил возвращение к двум процентам инфляции, отметив, что сейчас уровень слишком высок. Эксперт объяснил, что все еще фиксируется большая напряженность в сфере экономики и монетарной политике.

Мои коллеги и я понимаем трудности, которые вызывает инфляция, и мы сохраняем решительную приверженность нашей цели снизить инфляцию до 2%. Ценовая стабильность является ответственностью ФРС, без нее экономика ни для кого не будет функционировать. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Чиновник напомнил СМИ о том, что без ценовой стабильности власти не смогут достичь стабильного периода выгодных всем устойчивых условий на рынке труда. На открытых рынках эксперты ожидают того, что условия спроса и предложения на внутреннем рынке труда станут более сбалансированными. Это позитивно скажется на зарплатах и росте стоимости товаров и услуг.

В ФРС предупредили об угрозе для банковской системы США из-за нерешения проблем с банками.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

