В ФРС предупредили об угрозе для банковской системы США из-за нерешения проблем с банками

Джером Пауэлл оценил финансовые проблемы страны.

Федеральная резервная система США предупредила граждан страны об угрозе для американской банковской системы из-за нерешения проблем с кредитными организациями. Соответствующее заявление глава ФРС, выполняющего роль государственного регулятора, Джером Пауэлл сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне. На текущий момент эксперты фиксируют устойчивость системы, но готовы предпринимать необходимые правительственные меры.

За последние две недели возникли серьезные трудности с небольшим числом банков. История показывает, что изолированные проблемы с банками, если их не решать, могут подорвать доверие к благополучию банков и угрожать способности всей банковской системы в ее критически важной роли в поддержке сбережений и кредитных нужд домохозяйств и бизнеса. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Специалист добавил, что при поддержке американского министерства по финансам ФРС учредила государственную программу банковского финансирования для обеспечения того, чтобы имеющие безопасные и ликвидные финансовые активы банки страны могли при необходимости воспользоваться имеющимися резервами.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television