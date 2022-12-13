ФРС не защитит национальную экономику США от последствий без увеличения потолка госдолга

Джером Пауэлл призвал Конгресс принять новый потолок госдолга.

ФРС заявила, что не защитит национальную экономику США от последствий без увеличения потолка госдолга. Соответствующее заявление в ходе выступления на площадке вашингтонского Экономического клуба сделал руководитель Федеральной резервной системы, которая выполняет функции государственного регулятора или Центрального банка. Джером Пауэлл уточнил, что решить проблему возможно единственным способом. Речь идет о том, что Конгрессу требуется своевременно повысить потолок долга страны для того, чтобы Белый дом был способен оплачивать все финансовые счета.

Если этого не произойдет, никто не должен думать, что у ФРС есть возможность защитить финансовые рынки или экономику от последствий слишком медленного продвижения. Джером Пауэлл, глава ФРС

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television