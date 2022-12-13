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ФРС: инфляция в США приблизится к целевому показателю 2% лишь в 2024 году

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Джером Пауэлл рассказал о дальнейшем повышении ключевой ставки.

В ФРС допустили, что инфляция в США приблизится к целевому показателю 2% лишь в 2024 году. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на вашингтонской площадке Экономического клуба руководитель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Эксперт полагает, что темпы инфляции в стране замедлятся только в 2024 году.

Мое предположение заключается в том, что нам потребуется, безусловно, не только этот год, но и следующий, чтобы понизить ближе к 2%.

Джером Пауэлл, глава ФРС

Специалист добавил, что ФРС США продолжит повышать ключевую ставку, которая пока что не достигла приемлемого показателя, подходящего для борьбы с инфляцией.

ФРС: снижение инфляции в США до целевого показателя потребует усилий.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: джером пауэлл, инфляция, ключевая ставка, фрс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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