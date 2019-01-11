ФРС: снижение инфляции в США до целевого показателя потребует усилий

Мэри Дейли рассказала о росте цен в США и работе администрации над снижением уровня инфляции.

ФРС (Федеральная резервная система) считает, что снижение инфляции в США до целевого показателя потребует усилий. Соответствующее заявление сделала президент ФРС Сан-Франциско в штате Калифорния Мэри Дейли. Чиновница из структуры, выполняющий функции государственного регулятора, выступила на онлайн-мероприятии, организованного вашингтонским Американским институтом предпринимательства.

Похоже, что кредитно-денежная политика начинает давать результаты. Нам предстоит пройти долгий путь. Мы еще далеко от нашей цели в плане ценовой стабильности Мэри Дейли, сотрудница ФРС США

Эксперт пояснила, что публикация данных об индексе потребительских цен на территории США в последние месяцы дает основания говорить специалистам из ФРС о "хороших новостях". Мэри Дейли пояснила, что регулятор привержен и решительно настроен на том, что требуется снизить инфляционный уровень в стране до среднего показателя в два процента.

Пауэлл: ФРС не видит прогресса в борьбе с инфляцией вопреки замедлению роста экономики.

Фото и видео: YouTube / American Enterprise Institute