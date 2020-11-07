Пауэлл: ФРС не видит прогресса в борьбе с инфляцией вопреки замедлению роста экономики

Эксперт не исключил, что темпы роста процентной ставки будут замедлены.

ФРС (Федеральная резервная система США) не видит прогресса в борьбе с инфляцией со стороны властей вопреки замедлению экономического роста страны. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами сделал глава местного регулятора Джером Пауэлл. Чиновник считает, что при этих условиях, в 2021 году произошло ужесточение политики в данной финансовой сфере. Специалист допустил, что на следующем заседании ФРС, которое запланировано на декабрь 2022 года, американский регулятор станет замедлять темпы повышения процентной ставки внутри страны.

Несмотря на ужесточение политики и более медленный рост за прошедший год, мы не увидели явного прогресса в замедлении темпов инфляции. Джером Пауэлл, глава ФРС

Глава ФРС США заявил, что не знает, будет ли рецессия в стране.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television