ФРС фиксирует риски дальнейшего повышения инфляции в США

Джером Пауэлл рассказал о том, что власти мониторят экономические угрозы.

Американская Федеральная резервная система фиксирует риски дальнейшего повышения инфляции в стране. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции объявил глава государственного регулятора, выполняющего функции Центробанка страны, Джером Пауэлл. Эксперт пояснил, что говорит об ожиданиях по тенденции роста показателей. При этом прогнозы касаются именно краткосрочных перспектив.

Чем дольше будет продолжаться текущий период высокой инфляции, тем больше вероятность того, что ожидания высокой инфляции закрепятся. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Специалисты из ФРС США будут искать убедительные признаки снижения инфляции, которые скажут о ее падении до уровня в 2%. Пока что регулятор будет повышать ставку до определенного уровня, а затем удерживать его.

Глава ФРС США уверен, что страна может избежать рецессии.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve

