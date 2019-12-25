Глава ФРС США уверен, что страна может избежать рецессии

Джером Пауэлл напомнил, что во многих отраслях экономики США "все хорошо".

США могут избежать рецессии благодаря высоким экономическим показателям. Об этом в рамках брифинга с местными журналистами заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США. Данная структура выполняет в стране функции центрального банка страны. СМИ попросили оценить ситуацию с экономикой. Конкретно пресса поинтересовалась у эксперта, скатились ли уже США в рецессию.

Я не думаю, что в США в настоящее время рецессия. Причина в том, что существует слишком много сфер экономики, в которых все хорошо. И, конечно, я бы отметил, в частности, рынок труда. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Эксперт напомнил о том, что рецессия проявляется в широкомасштабном спаде во многих экономических отраслях, который в свою очередь должен длиться несколько месяцев. Джером Пауэлл считает, что не ФРС определяет, началась ли в стране рецессия или нет. При этом регулятор все же фиксирует замедление темпов экономического роста во втором квартале текущего года за счет ужесточения кредитно-денежной политики.

Глава ФРС опроверг слова Байдена о том, что инфляция в стране связана с Россией.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve