Глава ФРС опроверг слова Байдена о том, что инфляция в стране связана с Россией

Джером Пауэлл прокомментировал слова президента США о "путинском подорожании".

Глава ФРС США Джером Пауэлл опроверг слова Байдена о том, что инфляция в стране связана с Россией. Соответствующее заявление глава американского регулятора (Федеральной резервной системы), выполняющего функции Центробанка, ответил на вопрос местного сенатора-республиканца Билла Хагерти о том, связан ли рост цен на топливо в США с российскими действиями. Во время слушаний в комитете по иностранным делам Конгрессе законодатель попросил прокомментировать слова президента о том, что рекордная инфляция в стране является "путинским подорожанием". Джером Пауэлл ответил, что инфляция была высокой и до событий на Украине.

Я рад это слышать. Администрация Байдена, похоже, намерена снять с себя вину. Билл Хагерти, сенатор США

По мнению конгрессмена, американское руководство занимается дезинформацией и перекладывает ответственность за собственные неудачи в экономической политике на Россию. Ранее Владимир Путин комментировал слова лидера Белого дома. Он отметил, что высказывания о "путинском подорожании" рассчитаны на граждан, которые не умеют читать и писать. По мнению политика, продовольственный кризис и рост цен на энергетические носители связаны с системными ошибками действующей администрации в Вашингтоне, а также бюрократии в Европе.

Глава ФРС признал, что ситуация на Украине не является основной причиной инфляции в США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television