ФРС США снизила ставку на 25 базисных пунктов

Джером Пауэлл сообщил об экономической ситуации в США.

Американская федеральная резервная система, выполняющая функции Центрального банка страны, снизила базовую ставку на 0,25 п.п., до 4,5-4,75%. Соответствующее заявление сделал руководитель ФРС Джером Пауэлл. Иностранный чиновник выступил на пресс-конференции перед журналистами по результатам в США очередного заседания профильного комитета. Известно, что регулятор продолжает сокращать собственные запасы казначейских ценных бумаг, а также тех бумаг, которые обеспечиваются закладными.

Снижение диапазона ставки было ожидаемо рынком и произошло во второй раз подряд после длительного сохранения. При рассмотрении дополнительных корректировок диапазона ставки комитет тщательно оценит поступающие данные, изменение прогнозов и баланс рисков. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Эксперты из ведомства уверены, что экономическая активность в США продолжает расти уверенными темпами. С начала 2024 года условия на рынке труда улучшились, а уровень безработицы поднялся, но все еще остается на низком показателе. Инфляция приблизилась к целевому показателю в два процента, однако она все еще остается завышенной.

Председатель ФРС не исключил, что экономика США столкнется с рецессией в 2024 году.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve