ФРС США экстренно снизила ставку почти до нуля

В ведомстве объяснили, чем вызваны экстренные меры.

Федеральная резервная система США экстренно снизила ставку почти до нуля. Данная мера необходима в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте регулятора. Специалисты пояснили, что вспышка болезни нанесли серьезный ущерб глобальной экономике. Последствия пандемии инфекции коронавируса окажут влияние на экономические перспективы.

В свете этого развития событий целевой диапазон ставки снижен по федеральным фондам до 0-0,25% прокомментировал в ФРС США

Вышеуказанный диапазон будет сохранен, пока экономика не достигнет максимального уровня занятости и ценовой стабильности. ФРС планирует купить дополнительные облигации. На эти цели из местного бюджета выделят 700 млрд долларов. Около 500 млрд долларов пойдут на казначейские бумаги США.

Ранее в Пекине оценили сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19.

