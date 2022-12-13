ФРГ заявила, что постарается поставить Украине 40 БМП Marder до конца первого квартала

Кристине Ламбрехт рассказала о новой военной помощи Киеву.

Немецкий министр по обороне Кристине Ламбрехт рассказала во время пресс-конференции с местными журналистами о том, что Берлин постарается поставить Украине 40 боевых машин пехоты Marder до конца первого квартала 2023 года в качестве военной помощи. Таким образом эксперт ответила на вопрос о том, существует ли возможность поставить киевскому режиму танки немецкого производства Leopard. В Минобороны пояснили, что решение по этому поводу еще не принято.

Мы побеспокоимся о том, чтобы до конца первого квартала 40 Marder и обученных [пользоваться ими] украинских солдат отправились на Украину. Кристине Ламбрехт, глава Минобороны ФРГ

Кристине Ламбрехт добавила, что немецкое правительство не принимало постановления относительно передаче украинским властям собственных танков. Страна не будет делать односторонних заявлений о военных поставках Киеву.

В Германии пять человек пострадали при разгоне лагеря активистов.

Фото и видео: YouTube / phoenix