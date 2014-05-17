ФРГ решила поставить Украине системы ПВО IRIS-T и радар

Олаф Шольц рассказал о новой военной помощи киевскому режиму.

Немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал о том, что власти ФРГ решили поставить Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T и радиолокационную станцию в ближайшие несколько недель. Такое заявление чиновник сделал в рамках своего выступления в Бундестаге Берлина. Спикер не стал приводит коллегам сведения о точных сроках поставок военной помощи киевскому режиму или объемах предоставленной поддержки.

Мы осуществим дальнейшие поставки оружия. Правительство решило поставить системы IRIS-T - это самая современная система ПВО из тех, которыми располагает ФРГ. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Ранее местные журналисты из издания BILD рассказали о том, что противовоздушные системы могут быть развернуты на Украине только с ноября 2022 года. Дальность запуска боеголовки из ракетной установки составляет 40 километров. С ее помощью военные ВСУ смогут сбивать ракеты противника, летящие на высоте в 20 километров, а также авиацию, беспилотники и другие цели.

Шольц: ФРГ получит первые плавучие СПГ-терминалы "через несколько месяцев".

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