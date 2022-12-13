Борис Писториус рассказал о тренировочном процессе ВСУ в Германии.

ФРГ налаживает производство боеприпасов для Gepard, чтобы передать их Киеву. Соответствующее заявление во время прибытия на заседание министров по обороне в Брюсселе сделал немецкий глава военного ведомства Борис Писториус.Чиновник пояснил, что порядка 1,2 тысячи человек личного состава ВСУ на текущий момент прошли тренировки в стране по обращению с различными западными боевыми системами. Эксперт назвал такое обучение "центральным вопросом", так как без тренировок по использованию киевскому режиму не поможет никакое вооружение.

Только в Германии до сегодняшнего дня уже 1,2 тыс. солдат Украины прошли специальную подготовку по обращению с боевыми системами, будь то Mars, Patriot, Marder или, как сейчас, Leopard. Борис Писториус, министр по обороне Германии

Захарова назвала недопустимыми слова Писториуса о том, что мир без Путина был бы лучше.

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