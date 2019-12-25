ФРГ: Россия не использует возможности для открытого диалога

Михаэль Рот рассказал, как следует реагировать Германии на Россию после случая с Навальным.

В ФРГ утверждают, что Россия не использует возможности для открытого диалога с Берлином. Об этом заявил немецкий министр по делам Европы в МИД Михаэль Рот. Чиновник выступил на заседании бундестага, посвященному дебатам по федеральному бюджету на 2021 год.

Нет недостатка в каналах и форумах для диалога с Россией. В Москве сейчас пока мало готовности использовать их для открытого, честного и опирающегося на факты диалога Михаэль Рот, немецкий министр по делам Европы

Чиновник уточнил, что отношения между Москвой и Берлином значительно ухудшились из-за ситуации с Алексеем Навальным. Он напомнил, что правительство германии считает, что российский оппозиционер подвергся воздействию отравляющего вещества. В связи с этим Рот заявил, что РФ следует внести вклад в расследование данного инцидента, которое "явно доказано вместе с нашими партнерами". Министр призвал соблюдать в отношении Москвы общеевропейскую политику.

Меркель: ФРГ обсудит с ЕС реакцию на инцидент с Навальным, получив выводы ОЗХО.