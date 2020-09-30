Меркель: ФРГ обсудит с ЕС реакцию на инцидент с Навальным, получив выводы ОЗХО

Канцлер Германии прокомментировала ситуацию с Алексеем Навальным и расследованием ОЗХО.

Ангела Меркель заявила о том, что ФРГ обсудит с Евросоюзом реакцию на инцидент с Алексеем Навальным, получив выводы Организации по запрещению химического оружия. Канцлер Германии выступила с таким заявлением во время дебатов по федеральному бюджету на 2021 год в бундестаге. По словам политика, ситуация с российским оппозиционером носит не двусторонний характер между Берлином и Москвой, а международный.

Это не двустороннее дело, но преступление, которое произошло на российской территории и которое является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, а потому также и международный вопрос Ангела Меркель, канцлер Германии

Глава ФРГ отметила, что правительство призывало, но еще раз решило напомнить России о необходимости проведения всеобъемлющего и прозрачного расследования нападения на Алексея Навального.

Меркель подтвердила встречу с Тихановской.

Видео: YouTube / WELT