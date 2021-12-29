Петербургский институт ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

Вакцину планируется зарегистрировать до конца I квартала 2022 года.

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку на регистрацию собственной вакцины от коронавируса "Конвасэл" в Минздрав РФ, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

В июле прошлого года ФМБА получило разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний I и II фазы своей вакцины. Было заявлено, что в испытаниях примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Вакцина разработана на новой технологической платформе. Она нацелена на формирование клеточного иммунитета. В качестве "мишени" препарат использует консервативные белки коронавируса, которые меньше всего подвержены мутациям.

В конце декабря прошлого года глава ФМБА Вероника Скворцова анонсировала регистрацию вакцины "Конвасэл" до конца I квартала 2022 года.

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