Скворцова анонсировала регистрацию вакцины "Конвасэл" до конца I квартала 2022 года

Планируется, что отчет будет подан до конца текущего года. Однако, окончательное решение примет регулятор. По словам Скворцовой, есть разные подходы к этому процессу.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова анонсировала регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл" до конца I квартала 2022 года. Об этом она сказала в интервью телеканалу "Россия 24".

Планируется, что отчет будет подан до конца текущего года. Однако, окончательное решение примет регулятор. По словам Скворцовой, есть разные подходы к этому процессу.

Если говорить, чтобы все было, это шесть месяцев наблюдения после введения. Если так, то тогда это будет до конца I квартала, в связи с необходимостью наблюдений за теми, кого мы начали прививать в августе-сентябре. Вероника Скворцова, глава ФМБА

По словам Скворцовой, созданный на базе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток цех рекомбинантных препаратов "соответствует полностью любым требованиям GMP". Это позволяет масштабировать легко до 30 млн доз вакцин в год, а может и больше. Как отметила глава ФМБА, при необходимости перепрофилизации, есть возможность быстро её осуществить.

Ранее мы сообщили, что глава ФМБА ответила о сроке завершения пандемии коронавируса.

Видео: Youtube/Россия 24