FINA отменила матч сборных России и Греции по водному поло в Петербурге

Также сообщили, что отменяются прыжки в воду в Казани. Их планировали провести 8—10 апреля этого года.

В пятницу, 25 февраля, матч сборных России и Греции по водному поло, который должен был пройти в Петербурге 8 марта, международная федерация плавания (FINA) отменила. Информацию об этом разместили на сайте федерации плавания.

Также сообщили, что отменяются прыжки в воду в Казани. Их планировали провести 8—10 апреля этого года. Как рассказали в FINA, все спортсмены, в том числе те, кто готовится к 19-му чемпионату мира по водным видам спорта в Будапеште в 2022 году, заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности во время тренировок и соревнований и, что немаловажно, быть услышанными.

Отметим, что организация пообещала любую практическую поддержку спортсменам, пострадавшим от сложившейся ситуации.

Песков: Кремлю жаль, что финал ЛЧ перенесли из Петербург. О переносе финального матча стало известно сегодня, 25 февраля. По мнению вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, решение является "политически ангажированным".

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