Пиотровский считает, что решение о переносе финала ЛЧ из Петербурга "политически ангажировано"

Чиновник отметил, что спорт должен объединять, а не наоборот.

В пятницу, 25 февраля, УЕФА официально заявил о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в пригород Парижа. Новость прокомментировал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Мне очень жаль, что коллеги из Союза европейских футбольных ассоциаций приняли такое решение. заявил чиновник.

Пиотровский отметил, что для проведения крупных международных мероприятий у города есть все необходимые ресурсы и инфраструктура. Он уверен, что решение "политически ангажировано". По словам Пиотровского, ранее заявлялось, что спорт вне политики, и должен объединять.

Деньги, которые планировали потратить на проведение финального матча, пойдут на развитие детских спортивных школ.

Ранее Piter.tv писал о том, что сборные Украины и России по футболу будут играть в рамках УЕФА на нейтральных полях.

Фото: Piter.tv