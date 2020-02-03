Песков: Кремлю жаль, что финал ЛЧ перенесли из Петербург

Северная столица должна была принять матч 28 мая 2022 года.

В Кремле сожалеют о решении УЕФА перенести из Петербурга в Париж финал Лиги чемпионов. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передали "РИА Новости".

Жаль, конечно, что принято такое решение. Вы знаете, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола, но принято так принято. Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь отметил, что не говорил о том, что считает это политизацией.

О переносе финального матча стало известно сегодня, 25 февраля. По мнению вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, решение является "политически ангажированным".

Фото: сайт администрации президента РФ