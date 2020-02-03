Песков: Кремлю жаль, что финал ЛЧ перенесли из Петербург

В Кремле сожалеют о решении УЕФА перенести из Петербурга в Париж финал Лиги чемпионов. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передали "РИА Новости".
Жаль, конечно, что принято такое решение. Вы знаете, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола, но принято так принято.
Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь отметил, что не говорил о том, что считает это политизацией.
О переносе финального матча стало известно сегодня, 25 февраля. По мнению вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, решение является "политически ангажированным".
Фото: сайт администрации президента РФ
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