ФБР вычислило более 800 преступников, создав для них приложение

Через созданный Бюро мессенджер полиция получила доступ к перепискам злоумышленников.

Федеральное бюро расследований США обмануло сотни преступников по всему миру. Об их схеме сообщают BBC News.

ФБР совместно с австралийской полицией тайно продвигали на черном рынке "надежный мессенджер" ANOM. Но в реальности все устройства с этим приложением были под контролем правоохранительных органов.

В итоге организаторы операции получили доступ к перепискам сотен преступников. На глазах у полиции обсуждали контрабанду наркотиков, схемы по отмыванию денег и даже убийства.

Собрав необходимые данные полиция задерживала преступников. Таким образом удалось поймать более 800 злоумышленников в десяти странах. Также правоохранители изъяли наркотики, оружие и люксовые автомобили. Кроме того более 48 миллионов долларов в наличных и криптовалютах.

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