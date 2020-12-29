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ФБР начало расследование из-за открытки с фразой о Путине

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Ее получил глава компании, расследующей атаку на американские госучреждения.

ФБР США начало расследование из-за открытки с фразой о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Главе компании FireEye Кевин Мандиа, расследующей атаку на американские госучреждения, получил ее от неизвестных. На ней были две фразы: "Смотри, это русские!" и "Путин сделал это!". Эту открытку глава FireEye получил до начала работы над инцидентом.Спецслужба выясняет, могло ли послание быть связано с российской разведкой.

Напомним, в январе Агентство по обеспечению кибербезопасности США обвинило Россию в атаке на госучреждения с целью получить некие разведданные.

Ранее эксперт предсказал кибератаку на Telegram.

Теги: владимир путин, кибератака, открытка, фбр сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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