ФАС не стала пересматривать итоги конкурса на вывоз мусора на севере Петербурга

Жалобы подала компания "Автопарк № 6 Спецтранс".

В Петербурге Комиссия Федеральной антимонопольной службы итоги конкурса на вывоз мусора на севере города решили не пересматривать, а жалобы, которые подал "Автопарк №6 Спецтранс", признали необоснованными. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на заказчика, Невского экологического оператора (НЭО).

Напомним, что компанию "Автопарк №6 Спецтранс" не допустили до итоговых торгов, поскольку представители не приложили к заявке решение акционеров об одобрении крупной сделки. По словам представителей, времени на предоставление решения не было, а заявку "Эко Лэнда" (выиграл контракт на вывоз мусора) не должны признавать соответствующей условиям. НЭО возразил, ФАС встала на его сторону.

В ноябре в Смольном рассказали о новых правилах вывоза мусора с 2022 года. Об итогах мы писали ранее.

Фото: Piter.tv