В Петербурге подвели первые итоги конкурсов на вывоз мусора в 2022 году

Стали известны компании, которые будут ответственны за вывоз мусора в районах

Накануне на сайте госзакупок опубликовали протоколы подведения итогов конкурса на оказание услуг по перевозке твердых коммунальных отходов – АО "Невский экологический оператор" выбрала перевозчиков отходов для Петербурга.

Крупный лот получила компания "Автопарк №1" и собственник гатчинского полигона "Новый Свет-ЭКО". Они будут обслуживать сразу семь районов (Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Московский, Фрунзенский и часть Центрального). За три года компании получат 7, 141 млрд рублей.

Выборский, Калининский, Красногвардейский, часть Невского, Петроградский, Приморский и часть Центрального районов будет обслуживать компания "Эко Лэнд", за свои услуги в следующем году она получит 3,5 млрд рублей.

Пушкинский, Невский и Колпинский район обслужит "Ресрус Атэ", контракт с которым оценили в более 0,8 млрд рублей.

Курортный, Кронштадтский и Петродворцовый районы обсужит "Эко Васт" за 540 млн. Цена контракта с этой компанией стала самой низкой.

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