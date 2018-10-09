ФАС России накажет Google за размещение рекламы по написанию дипломов

Компания нарушила российское законодательство.

Американский поисковик Google нарушил российский закон. Об этом сообщает пресс-служба ФАС. Согласно данным специалистов, компания позволяла размещать контекстную рекламу с предложениями написания дипломов и курсовых работ.

За данное преступление руководству поисковика грозит административный штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Надзорное ведомство признало действия Google Adwords недопустимыми. Решение принято еще 24 июня.

Напомним, что подобная реклама распространялась через систему в декабре прошлого года. нарушающие закон объявления прошли проверку модерации. В ФАСе считают, что самообучающиеся алгоритмы должны были выявить сомнительный контент и удалить его из выдачи результатов. Сам закон в нашей стране появился только в ноябре 2018 года, поэтому в Google могли просто оперативно не среагировать на нововведение.

ФАС России стремится реагировать на факты нарушений нормативных новаций, чтобы в том числе напоминать компаниям о новых правилах ведения бизнеса прокомментировала ситуацию начальник управления контроля рекламы и недобросовестной рекламы ФАС Татьяна Никитина

Ранее Piter.tv писал о том, что Google поймали на манипуляции с схемой "наша идеология важнее фактов".

Видео: YouTube/Google