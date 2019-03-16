FAST обнаружил новую сверхтусклую карликовую галактику

Так называемые ультраслабые карликовые галактики (UFD) — это наименее яркие, наиболее темные и наименее эволюционировавшие в химическом отношении из известных галактик.

С помощью сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой (FAST) китайские астрономы обнаружили новую сверхслабую карликовую галактику, которая оказалась богатой газом. Об открытии сообщается в научной статье, опубликованной 12 марта на сервере препринтов arXiv. Астрономы считают карликовые галактики лучшими кандидатами на роль окаменелостей, сохранившихся со времён ранней Вселенной. Группа специалистов под руководством Цзинь-Лонга Сюй из Китайской академии наук (CAS) проводит исследование внегалактического H I (нейтрального атомарного водорода) (FASHI). Одна из целей этого исследования — поиск тёмных и слабых галактик. Теперь они сообщают об обнаружении нового UFD в рамках этого проекта.

В этой статье, основанной на исследовании H I с помощью FAST, мы обнаружили богатую газом галактику UFD в Местной группе или на её окраинах. текст научной работы

Команда Сюй искала сверхбыстрые галактики, выявляя компактные газовые облака H I со скоростью системы ниже 250 км/с. Среди обнаруженных облаков они нашли изолированное облако со скоростью системы относительно Солнца около 127,0 км/с. В центре этого облака был обнаружен оптический аналог — галактика KK153 (LEDA 41920). Согласно исследованию, недавно обнаруженный ультраслабый карлик KK153 находится на расстоянии около 6,5 миллионов световых лет и имеет оптический эффективный радиус 682 световых года. Наблюдения показывают, что нейтральный атомарный водород в галактике имеет типичную структуру дисковой галактики.

Масса звёзд в KK153 составила 410 000 солнечных масс, а масса нейтрального атомарного водорода — около 520 000 солнечных масс. Доля нейтрального газа в галактике составила 0,63. Таким образом, эти результаты указывают на то, что KK153 является одной из самых маленьких богатых газом дисковых галактик, обнаруженных на сегодняшний день. Более того, динамическая масса KK153 оценивается в 69 миллионов солнечных масс, что как минимум на порядок ниже порогового значения. Кроме того, исследование показало, что в KK153 наблюдается двухфазная нейтральная среда: холодная (с температурой около 200 К) и тёплая (7400 К). Такая двухфазная среда характерна для богатых газом тусклых карликовых неправильных галактик.

Собранные данные также указывают на то, что KK153 — это голубая галактика, в которой недавно образовались звёзды и которая в основном формирует новые звёзды во внутреннем диске. Астрономы отметили, что эта галактика содержит не только большое количество голубых звёзд, но и красных.

Космический телескоп "Евклид" обнаружил 26 миллионов галактик всего за одну неделю наблюдений.

Фото: arXiv, Chinese Academy of Sciences