Космический телескоп "Евклид" обнаружил 26 миллионов галактик всего за одну неделю наблюдений

Космический телескоп "Евклид" раскрывает "сокровищницу" данных о 26 миллионах галактик в "тёмной Вселенной".

Европейское космическое агентство (ЕКА) только что опубликовало первую порцию данных, полученных с помощью революционного космического телескопа "Евклид", который был создан для изучения тайн тёмной материи и тёмной энергии во Вселенной.Данные исследования, опубликованные 19 марта, включают в себя предварительные снимки трёх областей, которые "Евклид" будет регулярно наблюдать, а также подробную классификацию более 380 000 галактик — всего 0,4 процента от общего числа галактик, которые, как ожидают учёные, будут каталогизированы в течение запланированных шести лет работы миссии.

С публикацией первых данных, полученных в ходе исследования "Евклид", мы открываем учёным доступ к сокровищнице информации, которая поможет им разобраться в самых интригующих вопросах современной науки. Кэрол Манделл, научный руководитель ESA

"Евклид", запущенный в июле 2023 года и начавший сбор данных в феврале 2024 года, призван составить карту крупномасштабной структуры Вселенной. Понимание этой структуры на основе форм, размеров и распределения галактик может помочь учёным определить природу тёмной материи и тёмной энергии — двух загадочных явлений, которые в совокупности составляют примерно 95% Вселенной, но не взаимодействуют со светом и поэтому не могут быть изучены напрямую.

Полный потенциал Euclid для получения дополнительной информации о тёмной материи и тёмной энергии из крупномасштабной структуры космической сети будет раскрыт только после завершения всего исследовани. Клотильда Лейгл, учёный из консорциума Euclid в Институте астрофизики в Париже

Она пояснила, что объём этих первых данных уже позволяет нам получить уникальное представление о крупномасштабной организации галактик, которое мы можем использовать для получения дополнительной информации о формировании галактик с течением времени. В научном выпуске от 19 марта представлено по одному снимку каждой из областей глубокого поля — трёх участков неба, которые "Евклид" будет многократно исследовать, чтобы заглянуть в далёкую Вселенную. На этих первых снимках телескоп запечатлел 26 миллионов галактик, самые далёкие из которых находятся на расстоянии 10,5 миллиардов световых лет. Напомним, что один световой год — это расстояние, которое свет проходит за один год, примерно 5,9 триллиона миль или 9,5 триллиона километров.

Мы будем наблюдать каждое глубокое поле от 30 до 52 раз в течение шестилетней миссии Euclid, каждый раз улучшая разрешение, с которым мы видим эти области, и количество объектов, которые нам удастся наблюдать. Валерия Петторино, научный сотрудник проекта Euclid в ESA

В ходе запланированной миссии "Евклид", скорее всего, сделает снимки 1,5 миллиарда галактик, отправляя на Землю около 100 гигабайт данных каждый день. Чтобы обработать это информационное цунами, учёные "Евклида" обращаются к искусственному интеллекту (ИИ). В прошлом году почти 10 000 добровольцев из проекта гражданской науки "Галактический зоопарк" помогли обучить алгоритм ИИ "ZooBot" распознавать различные особенности галактик, например спиральные рукава, на ранних снимках "Евклида".

Мы изучаем галактики изнутри и снаружи, от того, как их внутренняя структура влияет на эволюцию, до того, как внешнее окружение влияет на их трансформацию с течением времени. Euclid — это золотая жила данных, и его влияние будет далеко идущим, от эволюции галактик до более масштабных целей миссии в области космологии. Клотильда Лейгл, учёный из консорциума Euclid в Институте астрофизики в Париже

Морской робот, который может плавать, ползать и скользить без привязи в самых глубоких частях океана.

Фото: ESA / Euclid / Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre, E. Bertin, G. Anselmi; image processing by M. Walmsley, M. Huertas-Company, J.-C. Cuillandre