Морской робот, который может плавать, ползать и скользить без привязи в самых глубоких частях океана

Группа инженеров-механиков из Бэйханского университета, работая со специалистом по глубоководному дайвингу из Китайской академии наук и механиком из Чжэцзянского университета, спроектировала, построила и протестировала морского робота, который может плавать, ползать и скользить без привязи в самых глубоких частях океана.

В своей статье, опубликованной в журнале Science Robotics, группа описывает факторы, которые повлияли на их разработку, и то, насколько хорошо их робот показал себя в ходе испытаний. За последние несколько десятилетий подводные роботы стали очень важным инструментом для изучения различных частей Мирового океана и обитающих в нём существ. В последнее время было отмечено, что большинство таких аппаратов, особенно те, которые отправляются на очень большую глубину, громоздки и не очень манёвренны. Они также склонны взбаламучивать песок до такой степени, что становится трудно понять, как выглядел участок морского дна до прибытия робота. Для этого нового исследования учёные разработали новый тип глубоководного подводного робота, который может решить такие проблемы.

Их робот намного меньше других, которые были отправлены на большую глубину. Они описывают его как робота сантиметрового масштаба с мягким приводом, который весит всего 16 граммов. Он был сконструирован таким образом, чтобы робот мог переключаться между двумя стабильными состояниями под водой. В первом состоянии ноги втянуты, а хвост и плавники развёрнуты. Во втором состоянии ноги активированы, а плавники сложены. Переключение осуществляется с помощью пружин с эффектом памяти формы. Робот также оснащён микроконтроллером и аккумулятором — он передвигается, плавая или паря с помощью мягких взмахов крыльев и движения хвоста, а также передвигаясь по морскому дну.

Исследователи отмечают, что робот успешно прошёл испытания на больших глубинах — на 1384 метрах, когда его отправили на дно холодного источника Хайма, и на 10 666 метрах, когда его отправили в Марианскую впадину. Они использовали привод того же типа, прикреплённый к жёсткому манипулятору, чтобы создать захват мягкого типа для извлечения живых существ из глубин океана.

Самый маленький из когда-либо найденных родственников человека, возможно, был съеден леопардом 2 миллиона лет назад.

Фото и видео: Li Wen; YouTube / Science X: Phys.org, Medical Xpress, Tech Xplore