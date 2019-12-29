Инфекция очищает коллективную карму.

Эзотерики считают, что коронавирус опасен не для всех. Об этом сообщил "Пятый угол" со ссылкой на представителя движения. Специалист Андрей Коченовский рассказал, что вирус является материализацией коллективной кармы. Он считается подобием "чистящей субстанции".

Вирусы всегда распространялись при большом скоплении людей. Самая страшная пандемия гриппа XX века длилась 18 месяцев. Она унесла больше жизней, чем Первая мировая война. Активное распространение инфекции началось именно после завершения боевых действий. Количество жертв достигло от 50 до 100 млн человек.

Ранее в Эстонии появился первый заражённый коронавирусом.

Видео: YouTube/South China Morning Post