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Евросоюз введет санкции против Белоруссии
Сегодня, 16:24
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matveyvn

Евросоюз введет санкции против Белоруссии

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Они будут направлены на значительное число представителей белорусской власти

Евросоюз введет санкции против Белоруссии. Соответствующее заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель после саммита стран ЕС по ситуации в Белоруссии.

По его словам, санкции будут направлены на значительное число представителей белорусской власти, которые несут ответственность за фальсификации на президентских выборах и насилие над мирными протестующими. 

Ранее мы писали, что Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум совета. В него вошли Мария Колесникова, представитель предвыборного штаба Виктора Бабарико; Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе и другие.

Теги: евросоюз, протесты в белоруссии, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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