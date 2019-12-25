Они будут направлены на значительное число представителей белорусской власти

Евросоюз введет санкции против Белоруссии. Соответствующее заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель после саммита стран ЕС по ситуации в Белоруссии.

По его словам, санкции будут направлены на значительное число представителей белорусской власти, которые несут ответственность за фальсификации на президентских выборах и насилие над мирными протестующими.

Ранее мы писали, что Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум совета. В него вошли Мария Колесникова, представитель предвыборного штаба Виктора Бабарико; Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе и другие.