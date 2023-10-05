Евросоюз выделит Армении €25 млн помощи

Урсула Фон дер Ляйен запланировала встречу с Николом Пашиняном в Гранаде.

Глава Европейской комиссии заявила, что Евросоюз выделит Армении 25 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи после проведенной властями Азербайджана антитеррористической военной операции на территории Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая перед журналистами по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде. Чиновница заметила, что проведет рабочую встречу с премьер-министром из Еревана Николом Пашиняном.

Мы выделили €5,2 млн. Я скажу сегодня премьеру Армении, что мы счастливы удвоить эту сумму до €10,2 млн. И что мы даем еще €15 млн помощи для бюджета Армении. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

ЕК не стала комментировать сообщения о том, что вступление Украины обойдется в €186 млрд.

Фото и видео: European Commission