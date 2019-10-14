Евросоюз продлил на год санкции против России из-за Скрипалей

В ЕС недовольны применением химического оружия.

Евросоюз продлил на год санкции против России из-за дела Скрипалей. Об этом сообщил "Интерфакс". По данным агентства, до 16 октября 2020 года Россию продолжат ограничивать из-за применения химоружия в Солсбери. В данном преступлении подозреваются четверо наших соотечественников. В их отношении введены меры воздействия.

Под прицел политиков также попали пятеро сирийцев. Последних подозревают в применении химического оружия против боевиков. Также санкции накладываются и на местный ЦНИ, который разрабатывает запрещенное оружие.

Всем гражданам, попавшим в списки ЕС, запрещен въезд на территорию Союза. Их счета и имущество в Евросоюзе заморожены, членам ЕС запрещено с ними сотрудничать или помогать.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером, работающим по схеме "свой-чужой".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Council of the EU