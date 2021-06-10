Евросоюз полностью вакцинировал 100 миллионов граждан

Половина взрослого населения привилась одной дозой вакцины.

Страны Евросоюза полностью привили от COVID-19 около ста миллионов своих граждан. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в преддверии саммита G7, пишет ТАСС.

По ее словам, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привилось 50 процентов взрослого населения.

Евросоюз уже полностью вакцинировал 100 миллионов своих граждан, и почти 50% взрослого населения вакцинированы одной дозой. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Также Европарламент в ходе итогового голосования утвердил введение коронавирусных сертификатов на территории Евросоюза с 1 июля.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал извлечь уроки из пандемии COVID-19. Он отметил, что последствия пандемии коронавируса сильно ударили по социальной и экономической сферам. По словам Путина, борьба с подобного рода инфекциями требует объединения международного сообщества, однако не все были готовы так поступить.

Ранее власти Москвы объяснили рост заболеваемости коронавирусом.

Видео: Youtube/euronews



