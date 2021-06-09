Власти Москвы объяснили рост заболеваемости коронавирусом

Москвичей попросили сократить свои социальные контакты.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объяснила, почему в городе растет число новых случаев коронавируса. Её слова передает РИА Новости.

По словам Раковой, заболеваемость растет из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических ограничений.

Обращаюсь ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, по возможности сократить свои социальные контакты и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу. Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы

Чиновница отметила, что в отличии от прошлого года люди могут легко защитить себя, сделав прививку. Между тем в больницах столицы увеличили число коек для больных с COVID-19. Также открыты два дополнительных КТ-центра на базе поликлиник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что текущая ситуация с COVID-19 в Москве не требует локдауна

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