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Власти Москвы объяснили рост заболеваемости коронавирусом

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Москвичей попросили сократить свои социальные контакты.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объяснила, почему в городе растет число новых случаев коронавируса. Её слова передает РИА Новости.

По словам Раковой, заболеваемость растет из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических ограничений.

Обращаюсь ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, по возможности сократить свои социальные контакты и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу.

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы

Чиновница отметила, что в отличии от прошлого года люди могут легко защитить себя, сделав прививку. Между тем в больницах столицы увеличили число коек для больных с COVID-19. Также открыты два дополнительных КТ-центра на базе поликлиник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что текущая ситуация с COVID-19 в Москве не требует локдауна   

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: коронавирус, москва
Категории: Новости России, Лента новостей,

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