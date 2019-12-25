Кадри Симсон рассказала о преимуществах данного решения как для Киева, так и для Брюсселя.

Евросоюз планирует удвоить поставки электричества с Украины. Соответствующее заявление во время пресс-конференции в Брюсселе сделала местный европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Чиновница подчеркнула, что представители системных операторов должны встретиться на текущей неделе для того, чтобы принять решение по удвоению объема поставок.

Нынешний объем межграничных поставок электричества из Украины сейчас находится на уровне 100 мегаватт. Кадри Симсон, еврокомиссар

Еврокомиссар уточнила СМИ, что решение по удвоению поставок энергоресурсов из Украины может вступить сразу после подписания договоренности. Кадри Симон добавила, что рост объемов поставок позволит киевскому режиму получить дополнительные доходы для компенсации последствий конфликта с Россией. Для Евросоюза это решение даст дополнительное доступное электричество в те времена, когда стоимость на энергоносители особенно высока.

В Евросоюзе заявили, что газовые хранилища заполнены на 66%.

Фото и видео: European Commission