Евросоюз планирует изменить оборонную концепцию из-за событий на Украине

Жозеп Боррель рассказал о том, что "Стратегический компас" не предусмотрел масштабы конфликта в Европе.

Евросоюз планирует изменить свою многолетняя оборонную концепцию "Стратегический компас" из-за украинского кризиса. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в Праге сделал глава иностранных дел ЕС, верховной дипломатии Жозеп Боррель. При этом программа все еще продолжается, а ее положения реализовываются. Эксперт полагает, что сейчас мир стал более опаснее, чем был еще в конце 2021 года.

Мы уже начали думать о том, как адаптировать его к новой ситуации. Потому что эта новая ситуация определит наши будущие отношения с Россией, новые геополитические ориентации в мире. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Европейский дипломат напомнил, что "Стратегический компас" разрабатывался, обсуждался и согласовывался до начала масштабной конфронтации в регионе. В документе рассматриваются различные варианты развития событий и угрозы однако в нем не предусмотрен тот масштаб, который фиксируется на сегодняшний день.

Боррель рассчитывает на более автономную политику в отношении России.

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