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Боррель рассчитывает на более автономную политику в отношении России
Сегодня, 12:13
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Боррель рассчитывает на более автономную политику в отношении России

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В Евросозе признали важность достижения энергонезависимости от РФ.

Глава европейской верховной дипломатии Жозеп Боррель считает, что политика региона в отношении России будет гораздо более автономной после того, как  ЕС сможет избавиться от энергетической зависимости от Москвы. Соответствующее мнение чиновник высказал на пресс-конференции в Праге, выступая перед участниками мероприятия в видеоформате. Эксперт назвал позитивным моментом тот факт, что Брюссель признал необходимость достижения энергетической независимости от РФ.

Как только мы освободимся от этой зависимости, значительно усилится наша стратегическая автономия, и наша политика в отношении России не будет уже обусловлена этой зависимостью, как это было до последнего момента.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним, что страны ЕС после начала украинского кризиса  с февраля 2022 года ввели против России несколько пакетов индивидуальных и экономических санкций.

Боррель: факт наличия европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС.

Фото и видео:

Теги: автономия, евросоюз, жозеп боррель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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