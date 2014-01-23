Боррель: факт наличия европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС

Страны ЕС сами будут контролировать пропуск туристов через свои границы.

Глава европейской верховной дипломатии Жозеп Боррель рассказал о том, что факт наличия туристической визы в европейской визы не гарантирует россиянам въезд на территорию страны ЕС. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на пресс-конференции в Праге, в которой он участвует в формате видеоконференции. Он заметил, что министры иностранных дел Евросоюза договорились о том, что контроль на своих государственных границах будут обеспечивать сами страны.

… Страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы - это не гарантия, что турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Боррель полагает, что РФ не сможет разрабатывать новые месторождения газа без стран Запада.

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