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Евросоюз не признал результаты выборов в Белоруссии
Сегодня, 16:24
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matveyvn

Евросоюз не признал результаты выборов в Белоруссии

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Также ЕС ввёл санкции против республики.

Евросоюз не признал результаты выборов в Белоруссии. Соответствующее заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель после саммита стран ЕС по ситуации в Белоруссии.

Евросоюз не признаёт результаты выборов, озвученные властями Белоруссии.

Шарль Мишель, глава Евросовета

Ранее мы писали, что Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум совета. В него вошли Мария Колесникова, представитель предвыборного штаба Виктора Бабарико; Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе и другие.

Теги: выборы президента белоруссии, евросоюз, протесты в беларуссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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