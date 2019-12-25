Также ЕС ввёл санкции против республики.

Евросоюз не признал результаты выборов в Белоруссии. Соответствующее заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель после саммита стран ЕС по ситуации в Белоруссии.

Евросоюз не признаёт результаты выборов, озвученные властями Белоруссии. Шарль Мишель, глава Евросовета

Ранее мы писали, что Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум совета. В него вошли Мария Колесникова, представитель предвыборного штаба Виктора Бабарико; Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе и другие.