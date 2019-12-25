Евросоюз не признал результаты выборов в Белоруссии. Соответствующее заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель после саммита стран ЕС по ситуации в Белоруссии.
Евросоюз не признаёт результаты выборов, озвученные властями Белоруссии.
Шарль Мишель, глава Евросовета
Ранее мы писали, что Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум совета. В него вошли Мария Колесникова, представитель предвыборного штаба Виктора Бабарико; Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе и другие.
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