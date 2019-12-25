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Европейский университет намерен оспорить претензии прокуратуры через суд
Сегодня, 8:32
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Европейский университет намерен оспорить претензии прокуратуры через суд

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В вузе указали на то, что книги, которые были изданы при поддержке нежелательных организаций, уже находились в хранилище до принятия Федерального закона № 272-ФЗ.

Представители Европейского университета (ЕУСПб) заявили, что вуз будет оспаривать через суд претензии прокуратуры Петербурга относительно научных книг, изъятых в рамках дела о нежелательных организациях. Информация появилась на сайте университета.

В вузе указали на то, что книги, которые были изданы при поддержке нежелательных организаций, уже находились в хранилище до принятия Федерального закона № 272-ФЗ, и с тех пор никому не выдавались.

Напомним, что в общей сложности в отношении университета составлено два административных протокола по ст. 20.33 КоАП РФ.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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