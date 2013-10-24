Анненкирхе подала в суд на блогера из-за его слов о сепаратизме

Речь идет о словах Вадима Егорова в интервью с художницей Никой Клецки, в котором блогер назвал Анненкирхе "сепаратистским объединением" и "немножко антироссийским проектом".

Лютеранская церковь Святой Анны (Анненкирхе) обратилась с суд с жалобой на блогера Вадима Егорова за клевету. Об этом учреждение сообщило в социальных сетях.

Представители Анненкирхе указывают на то, что в интервью Егорова с художницей Никой Клецки блогер называет данную церковь "сепаратистским объединением" и "немножко антироссийским проектом". Истцы считают, что таким образом мужчина оклеветал учреждение. Заявление с его стороны слишком серьезные, чтобы оставлять их без внимания и пояснений, считает руководство церкви.

В отношении Егорова составлено заявление по статье о клевете, защите чести и достоинства.

Ранее мы сообщили о том, что Горсуд снова отказал истцам, выступающим против строительства Охтинского мыса.

Фото: Piter.TV