В Петербурге Европейский университет обвиняют в сотрудничестве с "нежелательной организацией"

В отношении вуза составили два административных протокола по ст. 20.33 КоАП РФ.

Петербургский Европейский университет обвинили в сотрудничестве с организацией, которая признана на территории РФ нежелательной. Об этом пишет ТАСС 11 ноября.

В отношении вуза составили два административных протокола по ст. 20.33 КоАП РФ. Материалы 10 ноября поступили в Дзержинский районный суд Северной столицы. Даты судебных заседаний пока неизвестны.

В мае этого года в Европейском университете прокуратура и Рособрнадзор провели проверку исполнения законодательства об образовании. Учебное заведение столкнулось с трудностями при получении лицензии в 2018-м, тогда ее дали с четвертой попытки.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)