Европарламент утвердил доклад об ужесточении политики в отношении РФ

Страны ЕС призвали быть готовыми не признавать российские выборы в случае выявления нарушений.

Европейский парламент проголосовал за пересмотр отношений с Российской Федерацией. Это следует из протоколов голосования, которое состоялось 16 сентября на пленарной сессии в Страсбурге.

На мероприятии рассматривался доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса. В частности, утверждалось, что Европейский союз должен противостоять внешней угрозе безопасности, а также бороться с вмешательством России в дела объединения. Кроме того, депутат призвал вести с Москвой "выборочный диалог" и поддерживать "демократическое общество".

В принятом документе указывается, что страны Евросоюза должны "быть готовы не признавать итоги выборов в Государственную Думу России" в том случае, если в ходе голосования будут выявлены нарушения международного права и "демократических процедур".

Отмечается, что решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для государств ЕС.

За принятие доклада Кубилюса высказались 494 депутата, против - 103, еще 72 воздержались.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Государственную Думу и заявил, что стране "нужен сильный парламент". Глава государства уточнил, что избрание членов нижней палаты законодательного органа является важнейшим событием для государства, в котором все заинтересованы.

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