Европарламент скоро примет резолюцию по Молдавии, заявил депутат

Зигфрид Мурешан сообщил о пути евроинтеграции Кишинева.

Европейский парламент на следующей неделе примет резолюцию, направленную на поддержку интеграции Кишинева в Европейский союз. Соответствующее заявление сделал в интервью республиканскому телеканалу PRO TV руководитель делегации Европейского парламента по связям с Кишиневом Зигфрид Мурешан. В настоящее время иностранный депутат находится в молдавской столице с рабочим визитом. Он успел встретиться с политическими лидерами в стране. Данная поездка является первой с момента переизбрания спикера на должность главы делегации.

ЕП остается решительным сторонником интеграционных усилий. Первое доказательство мы получим на следующей неделе, на пленарном заседании. ЕП подтвердит свое желание играть активную роль, в том числе в переговорах о вступлении в ЕС. Зигфрид Мурешан, депутат ЕП

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Фото и видео: YouTube / Jurnal TV